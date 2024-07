Mister Gaetano Catalano alla guida del Paternò in serie D  

Come anticipato da qualche giorno, Gaetano Catalano sarà l'allenatore del Paternò per la stagione 2024-2025, che vedrà la squadra etnea ai nastri di partenza del campionato di serie D. Il tecnico, originario di Milazzo, guiderà i rossazzurri durante la stagione ormai alle porte.

Si tratta di un ritorno ai piedi della Torre Normanna per Catalano, che a Paternò ha vinto un torneo di Eccellenza e ottenuto la salvezza in D l'anno seguente. Tra le sue esperienze, ricordiamo: Milazzo, Messina, Due Torri, Acireale e Rotonda. Arriva dopo due annate agonistiche trascorse sulla panchina della Pro Favara. Pino Truglio avrà, invece, ancora il ruolo di vice allenatore. Reduce dalla promozione in D con la vittoria della Coppa Italia nazionale di Eccellenza, lavorerà al fianco di mister Catalano, che verrà presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Alessi.