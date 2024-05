Mister Filippo Raciti saluta il Paternò dopo il salto in serie D  

Si separano le strade tra il Paternò e mister Filippo Raciti. Il tecnico, protagonista della storica vittoria della Coppa Italia nazionale di Eccellenza, valsa la promozione della formazione etnea in serie D, ha comunicato sui social che non proseguirà la carriera con il club rossazzurro.

“Ci sarà sempre una penna per scrivere il futuro e mai una gomma per cancellare il passato - si legge nel suo messaggio -. Grazie a tutti, presidenza, dirigenza, staff, squadra e tifosi. È stato un onore, vi porterò sempre nel cuore”. Una notizia improvvisa, che ha scosso l'ambiente, ancora euforico per il salto di categoria. La dirigenza dovrà trovare, quindi, presto il sostituto per gettare le basi della prossima impegnativa stagione agonistica.