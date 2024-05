Il presidente Di Mauro dell'Acireale sul match col Siracusa: “Bei valori in campo, peccato per alcune pecche fuori”

L'Acireale è stato battuto in trasferta dal Siracusa (3-0) nella prima sfida del playoff di serie D del girone I. Il presidente dei granata Giovanni Di Mauro si è soffermato su alcuni aspetti esterni alla partita, compresa "l'acqua fredda nelle docce a fine partita", come si legge nel comunicato stampa del club, che pubblichiamo in forma intregrale:

“È stato un peccato. Ottima la prestazione, bello lo spettacolo offerto dalla tifoseria del Siracusa e questo evidenzia come la squadra aretusea abbia meritato la posizione nella quale si è trovata a fine torneo, però sono costretto a dire che le stesse note positive non sono state riscontrate nella gestione della semifinale - dichiara Di Mauro -. Al di là dello staff del Siracusa, che si è mostrato impeccabile con noi, abbiamo dovuto registrare un’accoglienza fredda da parte del presidente Ricci, che probabilmente ha ritenuto di avere a che fare con ospiti ai quali riservare scarsissima considerazione; e poi i calciatori hanno dovuto fare i conti con una situazione, negli spogliatoi, che in queste categorie dovrebbe essere impensabile, soprattutto in casa di una compagine che vuole fare il salto di categoria e parla di ambizioni importanti.

Eppure non c’era da sbracciarsi: noi eravamo in pochi, costretti a non avere i tifosi al seguito, né familiari o amici, e abbiamo dovuto accomodarci nel settore ospiti (l’alternativa che ci veniva presentata dalla Questura di Siracusa era il gabbiotto, evidentemente per l’impossibilità di garantire sicurezza al nostro piccolissimo gruppo). Sarebbe bastato usare cortesia e accoglienza, da parte del presidente Ricci, per ovviare a una situazione che di certo non possiamo imputare ai vertici aretusei. Così non è stato, e – ripeto – è un vero peccato. Auguro, in ogni caso, le migliori fortune alla formazione azzurra per la finale playoff, certo che un eventuale salto di categoria possa portare a un miglioramento negli atteggiamenti”.