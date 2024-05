Serie D, l'Acireale si arrende sul campo del Siracusa nei playoff 

L'Acireale non è riuscito a sovvertire i pronostici in casa del quotato Siracusa, che si è imposto per 3 a 0 nella sfida playoff ed affronterà in finale la LFA Reggio Calabria. Primo tempo intenso al “Nicola De Simone”. Subito aggressiva e determinata, la squadra aretusea va ad un passo dal vantaggio dopo una mischia in area. Al 25’, miracoloso l’intervento di Zizzania sul tap-in di Maggio a colpo sicuro. Pochi minuti più tardi, arriva il turno dei granata con Sticenko, bravo a sfruttare l’assist di Zuppel, ma il suo tiro è debole e para facilmente Lumia. Nel finale della frazione, la squadra allenata da Fernado Spinelli sfiora nuovamente il gol con Maggio.

Nella ripresa, il Siracusa prova a mettere immediatamente la gara in discesa. Un tentativo di Alma dalla distanza termina fuori di poco, ma al 22’ arriva l’episodio che indirizza la partita in favore degli azzurri. Recuperata una palla sulla trequarti, Maggio calcia forte e defilato, infilando il portiere. Dopo un timido tentativo dalla distanza targato Zuppel, raddoppia Alma, bravo a realizzare sugli sviluppi di un angolo. Sul 2-0, l’Acireale tenta senza successo di dimezzare i conti. Nel recupero, è, invece, Forchignone a calare il tris.

Siracusa-Acireale 3-0

Marcatori: 21’ st Maggio; 34’ st Alma; 48’ st Forchignone.

Siracusa: Lumia, Di Paola, Sena, Suhs, Arcidiacono (8’ st Zampa), Aliperta (35’ st Lo Faso), Maggio (30’ st Sarao), Vacca (21’ st Teijo), Benassi, Alma, Esposito (8’ st Forchignone). A disp.: Bracaj, Gozzo, Markic, Ruffino. All. Fernando Spinelli

Acireale: Zizzania, Galletta (34’ st Vaccaro), Maltese, Savanarola (8’ D’Alessandris), Lucchese (29’ st Montaperto), Cicirello (29’ st De Mutiis), Lo Coco, Sticenko (29’ st Milo), Mirabelli, Palma, Zuppel. A disp.: Bollati, Russotto, Spinelli, Cusumano. All. Sasà Marra.

Arbitro: Mazzer, di Conegliano (De Tommaso di Voghera e Castellari di Bologna).

Note: sono stati ammoniti: Arcidiacono, Cicirello, Maggio, Di Paola. Recupero: 4' e 6'.