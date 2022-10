Serie D, cambio d'orario per Catania-Locri del 19 ottobre

Adesso è ufficiale il cambio di orario della partita Catania-Locri. La partita in programma mercoledì 19 ottobre allo stadio "Angelo Massimino" e valida per la settima giornata del campionato di Serie D, Girone I, si disputerà alle 18:30 e non alle 15 come inizialmente stabilito. Lo ha comunicato il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti a ratifica degli accordi intercorsi direttamente tra le due società interessate. Uno spostamento d'orario che favorirà certamente la presenza al campo di molti tifosi-lavoratori e che non dovrebbe compromettere la viabilità cittadina, come invece è accaduto qualche giorno fa in occasione del match Catania-Vibonese.