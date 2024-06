Serie D, presentato il nuovo ds dell'Acireale Ettore Meli

È stato presentato, nella Sala Stampa del Palazzo di Città di Acireale, Ettore Meli, nuovo direttore sportivo dell'Acireale, alla presenza del sindaco Roberto Barbagallo e dell’assessore allo Sport Rosario Raneri. Spinto dalle parole del presidente Giovanni Di Mauro (Enrico Strano era assente per lavoro), nonché del direttore generale Pasquale Leonardo, che hanno sottolineato come si sia ancora nel pieno del percorso di crescita intrapreso lo scorso anno, Meli ha espresso soddisfazione per la scelta della società granata, che, per bocca dello stesso Di Mauro, ha battuto la concorrenza di diversi altri club per averlo. Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, Meli ha rimarcato l’attaccamento a Sant’Agata di Militello, presso la quale è stato uno degli artefici del cosiddetto “miracolo Sant’Agata” di questi anni, spiegando che avrebbe lasciato quella piazza soltanto per accettare sfide di grande importanza come quella che lo attende, adesso, ad Acireale.

In merito alla Città dei Cento campanili, ha spiegato come l’abbia impressionato già dal 2017, quando andò da avversario: “Ho sempre notato il grande calore della tifoseria e adesso sono felice di essere parte integrante del progetto. Si tratta di un vero e proprio percorso, serio, quindi non immediato, che richiede tempo e lavoro. Fino a poco tempo fa quando si parlava di Acireale i calciatori si mostravano diffidenti, e non per una questione di risultati, ma di affidabilità. Adesso tutto sta cambiando, grazie alla sana gestione. La stagione scorsa la dirigenza è stata brava a recuperare credibilità. È questo che fa la differenza, e nel tempo paga. Nel calcio serve organizzazione, servono idee e serve, soprattutto, che tutti remino dalla stessa parte. Adesso, dopo il gran lavoro portato avanti negli ultimi mesi, arriva il secondo step, quello che porterà alla costruzione di una struttura operativa che possa permettere alla città di sognare”. Riguardo gli obiettivi, il nuovo ds ha voluto mantenere basso il profilo: “A noi interessa vincere, interessa divertire la gente e portarla allo stadio. Per farlo bisogna giocare a calcio. Se muovi bene la palla, la tifoseria risponde. E in questo senso sarà determinante il miglioramento del manto erboso allo stadio: è un fattore fondamentale del quale io e il nuovo mister parliamo spesso".