Serie D, ricorso accolto: Paternò-Catania al "Falcone e Borsellino" col pubblico

Soltanto ieri era pervenuta l'ufficialità della designazione dello stadio "Angelino Nobile" di Lentini per la disputa della partita Paternò-Catania, oggi invece il grande ribaltone: accolto parzialmente il ricorso presentato dalla compagine paternese contro le decisioni del Giudice Sportivo maturate a seguito della gara con il Licata. Si giocherà pertanto al "Falcone e Borsellino" come da programma, domenica alle 15 e con la presenza del pubblico sugli spalti. A decidere in tal senso dopo il reclamo condotto dal Paternò Calcio è stata la Corte Sportiva di Appello Nazionale. Nicola Platania, esperto in diritto sportivo e diritto societario, è il legale rappresentante che ha presentato ricorso e che qualche giorno fa aveva ribadito che le sanzioni imposte al Paternò Calcio dal Giudice sportivo lo scorso 16 ottobre erano "sproporzionate rispetto a quanto avvenuto nella partita tra il Paternò ed il Licata".

Platania si era anche detto fiducioso che la Corte Sportiva di Appello Nazionale potesse "annullare un provvedimento così abnorme del Giudice Sportivo che non ha nemmeno potuto motivare appieno, con elementi probatori". Non sarà dunque una "festa dello sport mancata", anche se adesso i tifosi che erano stati rimborsati dopo il precedente acquisto dei biglietti, andati a ruba tra gli ospiti, dovranno tornare alla carica per assicurarsi un posto per godersi dal vivo la partita, valida per l'ottava giornata di campionato.