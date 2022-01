Serie D, rinviato per Covid-19 il derby Giarre-Licata 

Non si disputerà domenica per Covid-19 la partita Giarre-Licata, così come quella tra Trapani e Real Aversa, valide entrambe per la 19^ ed ultima giornata d’andata del girone I di Serie D.

“A seguito della richiesta inoltrata dalla società Giarre 1946 e preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria e tenuto conto del protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e dei provvedimenti e delle indicazioni delle Autorità sanitarie e considerando la circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid -19, per cause di forza maggiore la gara Giarre-Licata in programma domenica 23 allo stadio Regionale di Giarre alle ore 14:30 e valida per la 19^giornata d’andata, è rinviata a data da destinarsi”. Si legge nella comunicazione della LND.

Il programma di questo turno prevedere il regolare svolgimento dei seguenti match:

Domenica ore 14.30

Acireale-Cavese;

Castrovillari-Biancavilla;

Cittanova-Paternò;

Rende-Lamezia Terme;

Sancataldese-Portici;

Santa Maria-Gelbison;

Troina-San Luca.