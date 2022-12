Serie D, Sancataldese-Catania: le probabili formazioni

La capolista del Girone I di Serie D è attesa da un'altra partita che potrebbe consolidare il proprio primato in classifica. La Sancataldese, dopo aver superato i rossazzurri in Coppa Italia vincendo ai rigori ad agosto, è pronta ad affrontare nuovamente il Catania, reduce da 13 risultati utili consecutivi in campionato.

Il tecnico etneo Giovanni Ferraro non potrà contare su Andrea Russotto, indisponibile dell'ultima ora, per il match in programma oggi alle 14:30 allo stadio "Valentino Mazzola" e valido per la 14esima giornata. Per quanto riguarda la formazione rossazzurra Bethers confermato tra i pali, Boccia sarebbe riconfermato sulla corsia di sinistra insieme a Castellini e Lorenzini (e sull'altro fronte Rapisarda). In mezzo al campo Vitale sarà affiancato da Rizzo e uno tra Lodi e Palermo. Nel reparto avanzato dovrebbero scendere in campo Sarno, Sarao (o Jefferson) e De Luca (anche Giovinco scalpita così come gli under).

L'allenatore avversario, Infantino, dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1. Dolenti a difesa della porta. Maltese, Calabrese e Oppizzi completerebbero la linea difensiva a tre. Sulla mediana, da destra verso sinistra, Garzia, Tourè, Giacinti e Brumat. In attacco Baglione e Tuccio supporterebbero Zerbo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SANCATALDESE-CATANIA

SANCATALDESE (3-4-2-1): Dolenti; Maltese, Calabrese, Oppizzi; Garzia, Tourè, Giacinti, Brumat; Baglione, Tuccio; Zerbo. All.: Infantino

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia; Rizzo, Lodi, Vitale; Sarno, Jefferson, De Luca. All.: Ferraro.

Carlo Esposito di Napoli dirigerà la sfida e sarà coadiuvato da Domenico Romano (Nola) e Manuel Cavalli (Bergamo).