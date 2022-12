Verso Sancataldese-Catania, 24 calciatori a disposizione di mister Ferraro

A San Cataldo torna la sfida tra la Sancataldese e il Catania. Dopo la gara di Coppa, a inizio stagione, il confronto tra le due squadre si ripete in campionato. La squadra rossazzurra, capolista incontrastata del Girone I di Serie D cerca conferme e vuole riscattare la sconfitta ai rigori rimediata proprio in occasione del match contro i verdeamaranto padroni di casa che costò l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D.

Al termine della seduta di rifinitura, svolta nella mattinata di oggi, l'allenatore del Catania, Giovanni Ferraro, ha convocato ventiquattro calciatori per la partita, in programma domani alle 14.30 allo stadio "Valentino Mazzola" e valevole per la quattordicesima giornata. Tra gli assenti l'esterno offensivo Andrea Russotto, in gran forma nelle ultime settimane. Fuori anche Alessandro Russotto e Buffa.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

8 Di Grazia

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

13 Ferrara

14 Bani

17 De Luca

18 Rizzo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

31 Chiarella

32 Giovinco

79 Jefferson

99 Sarao