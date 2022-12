Serie D, Santa Maria Cilento-Catania: le probabili formazioni

Ogni partita per il Catania è importante e potrebbe rappresentare un balzo ulteriore verso l'obiettivo, sperando nei passi falsi delle avversarie, ma quella con la Polisportiva Santa Maria Cilento, in programma oggi alle 14:30 allo stadio comunale “Antonio Carrano”, assume una valenza simbolica particolare dopo la prematura e tragica scomparsa dell’ex allenatore rossazzurro Sinisa Mihajlovic che a 53 anni ha perso la vita a causa della leucemia. I tifosi catanesi, assenti poiché il Prefetto di Salerno ha deciso di vietare la trasferta per ragioni relative alla struttura sportiva, si sono stretti attorno alla famiglia del serbo e sicuramente, insieme al club, sono pronti a battagliare in suo onore.



Mister Di Gaetano dovrebbe confermare il modulo delle ultime giornate: il 3-5-2. Nello specifico Grieco tra i pali. Completano il reparto difensivo Ferrante, Diop e capitan Campanella. Si ipotizza un centrocampo con il nuovo arrivato Maio, Coulibaly, Pane, Ventura e Morlando. Il tandem d’attacco dovrebbe essere costituito da Bonanno e Tandara (quest’ultimo potrebbe essere sostituito da Johnson).

L’allenatore etneo Ferraro non può contare su Rapisarda, febbricitante. In porta sempre il solito Bethers. In difesa Boccia sulla fascia destra, Lorenzini e Somma al centro con Castellini a sinistra. Sulla mediana la titolarità certa dovrebbe essere di Lodi e Vitale. Si contendono il terzo posto Rizzo e Palermo. Sono vaste le possibilità che il mister etneo ha per il settore avanzato. Dovrebbe riproporsi il solito ballottaggio tra Jefferson e Sarao. Potrebbe esserci Russotto e sulla destra Sarno. Sono certamente valide le opzioni di De Luca e Giovinco, così come i giovani under che scalpitano in attesa di riproporsi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SANTA MARIA CILENTO-CATANIA

SANTA MARIA CILENTO (3-5-2): Grieco; Ferrante, Diop, Campanella; Mario, Coulibaly, Pane, Ventura, Morlando; Bonanno, Tandara. All.: Di Gaetano

CATANIA (4-3-3): Bethers; Boccia, Lorenzini, Somma, Castellini; Palermo, Lodi, Vitale; Sarno, Sarao, Russotto. All.: Ferraro

Michele Maccorin della Sezione di Pordenone dirige la gara. Gli assistenti sono Carlo De Luca di Merano e Badreddine Mamouni di Tolmezzo.