Serie D, Tar Lazio respinge il ricorso del Giarre: escluso dal campionato

Il Giarre di Benedetto Mancini non parteciperà al prossimo campionato di Serie D. Pubblicata la sentenza del Tar del Lazio che ha respinto la richiesta di riammissione al torneo di quarta serie presentata dal club etneo. Il Girone I - unico non partito il 4 settembre proprio per aspettare il pronunciamento della giustizia ordinaria - resta, quindi, a 18 squadre.

L'esclusione della compagine gialloblù è dovuta a mancati pagamenti spettanti ai giocatori nella passata stagione. Il Tar del Lazio specifica nella sua sentenza, “che nel caso di specie, il mancato rispetto del termine, dovuto a problematiche riferite a disguidi/ritardi contabili della banca di cui la società ha inteso servirsi, non integra un errore scusabile e non giustifica la rimessione in termini, avuto riguardo al generale canone di autoresponsabilità nella scelta dell’istituto bancario di fiducia”.

Benedetto Mancini aveva assicurato una risoluzione del problema al momento del suo arrivo, subito dopo l'esperienza conclusa malamente a Catania con lo stop all'esercizio provvisorio del ramo sportivo della fallita società rossazzurra a seguito di un lungo - e infruttuoso - tira e molla di cui si è reso protagonista con il Tribunale di Catania per l'acquisizione dello stesso.

La società giarrese aveva presentato ricorso alla giustizia sportiva e quella ordinaria. Non si esclude adesso un ricorso al Consiglio di Stato. Si attende infine che venga redatto il calendario del campionato, che comincerà, salvo ulteriori slittamenti, domenica 18 settembre.