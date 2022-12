Serie D, verso Sancataldese-Catania: agli ospiti la gradinata dello stadio "Valentino Mazzola"

Domenica 4 dicembre, alle 14.30, allo stadio “Valentino Mazzola” di San Cataldo si disputerà l’incontro Sancataldese-Catania, valevole per il quattordicesimo turno del campionato di Serie D, Girone I. In Questura, ieri mattina, si è tenuto un tavolo tecnico con l'obiettivo di disporre misure idonee per garantire l'ordine pubblico in occasione dell'evento.

All'incontro hanno partecipato le forze di polizia che saranno impiegate per lo svolgimento in sicurezza della partita e i dirigenti delle società coinvolte: è stato concordato che alla tifoseria del Catania sarà riservata la gradinata dello stadio Mazzola (1500 posti), abitualmente occupata dai supporters della Sancataldese, individuate quali aree di parcheggio riservate ai tifosi ospiti le vie Peppino Impastato e Babbaurra.