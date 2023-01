Verso Vibonese-Catania, ventuno rossazzurri a disposizione: assenti Litteri e Russotto

Il Catania è pronto ad affrontare l’ennesimo avversario di questa entusiasmante stagione di rilancio e a battersi per altri tre punti utili al fine di raggiungere l'obiettivo della promozione in Serie C. Il big match con la Vibonese è in programma sabato pomeriggio alle 14:30 allo stadio "Luigi Razza" ed è valido per la 21esima giornata del Girone I di Serie D. La squadra di Vibo Valentia negli impegni più recenti ha racimolato 3 vittorie con Ragusa, San Luca e Castrovillari e 2 sconfitte (Licata e Trapani). Nell'ultimo match disputato i ragazzi di Modica hanno battuto in trasferta il Castrovillari (goal di Cintura): i calabresi non vincevano in esterna dal 6 novembre. La Vibonese si trova attualmente al quinto posto in classifica con 34 punti. Nel girone d’andata gli etnei al "Massimino" conquistarono i tre punti grazie alle reti di Vitale, Jefferson e Forchignone. I calabresi cercheranno di riscattarsi anche se il Catania, come dichiarato da mister Giovanni Ferraro, vorrà imporre la propria forza anche in quest'occasione. I rossazzurri dovranno fare a meno di Andrea Russotto, ancora infortunato. Assente Litteri, anche Sarno non ha recuperato.

Al termine della seduta di rifinitura, svolta oggi in mattinata, l'allenatore dei rossazzurri ha convocato ventuno calciatori per la partita di domani. Prima convocazione in prima squadra per Clarence Corallo, attaccante della Juniores: il giovane catanese, classe 2005, indosserà la maglia numero 20.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Boccia

4 Somma

5 Rapisarda

8 Di Grazia

10 Lodi

11 Forchignone

17 De Luca

18 Rizzo

20 Corallo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Giovinco

35 De Respinis

79 Jefferson

99 Sarao