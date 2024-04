Un match che vale la stagione, Zeoli pre Catania-Benevento: "Fondamentale il temperamento della squadra"

Manca l'ultimo atto della regular season per sancire un importante verdetto sul campionato del Catania, sarà salvezza e quindi ci si potrà godere i plaoff per quanto da sfavoriti oppure un risultato negativo costringerà i rossazzurri a giocare i playout? Vincendo con il Benevento, ultimo avversario che il calendario del girone C prevede per quest'anno, non ci sarebbe bisogno di fare calcoli. Sarà un match sicuramente avvincente, dato che gli avversari vogliono vincere per ottenere benefit dalla graduatoria finale. Alla vigilia della sfida, fissata per domani alle 18:30 allo stadio Massimino, consueta conferenza stampa per l'allenatore Michele Zeoli. Tanti gli argomenti trattati ai microfoni della stampa.

La situazione del gruppo. "Dobbiamo considerare il complesso e la situazione in cui siamo - ha spiegato Zeoli -. In questo momento il modulo o un singolo calciatore non fanno totalmente la differenza. Sarà fondamentale il temperamento della squadra. Per tutti sabato sarà una giornata molto particolare e passionale. I giocatori devono entrare in campo facendo la partita. È normale che poi il risultato condizionerà tutto. Preparare la gara a livello mentale significa farsi trovare pronti per qualunque evenienza. Sono disponibili Rapisarda, Sturaro e Tello. Francesco è un po' debilitato e per i due centrocampisti vedremo che minutaggio avranno, magari l'ultimo quarto d'ora".

L'importanza della partita e la sconfitta con il Sorrento. "Io credo che i ragazzi abbiano capito l'importanza del match - ha dichiarato l'allenatore del Catania -. Comprendo i dubbi, considerate le tante occasioni sprecate ma le responsabilità vanno prese di petto. Dobbiamo prenderci le cose con sofferenza in quanto ci siamo messi noi stessi in questa situazione. Non è la preparazione settimanale che fa capire tante cose bensì l'approccio alla sfida. Tuttavia ora non è il momento di andare ad analizzare. C'è un dato di fatto: un solo punto fuori casa è qualcosa di brutto. È pure vero che la squadra ogni volta che si prende le responsabilità fa bene ma questo non è un complimento. Non voglio fare appelli al pubblico perchè penso che quando una persona o una squadra sia in difetto debba lavorare a testa bassa e riconquistare tutto partendo dal modo di fare".

Il ritiro. "Andare in ritiro era doveroso e importante per comprendere che partita sarà quella di domani - prosegue Zeoli -. Tante situazioni emotive ci saranno e per questo la squadra deve concentrarsi solo sulla gara e non sulla classifica o su quello che succederà in altri campi. Siamo ancora padroni del nostro destino. Ho chiesto ai ragazzi di rimanere mentalmente sempre dentro la partita".