Stadio "Massimino", capienza aumentata a 20.204 posti

Nuovi posti disponibili allo stadio "Angelo Massimino". Il Catania SSD ha infatti comunicato che le autorità competenti hanno rideterminato la capienza del vecchio "Cibali" concedendo di allargarla a 20.204 posti (Tribuna A 3.231; Tribuna B 4.502; Curva Nord 5.406; Curva Sud 5.865; Settore Ospiti 1.200). La capienza era stata precedentemente ridotta e poi ridefinita quando era ancora in corso la campagna abbonamenti rossazzurra. Una buona notizia per molti tifosi non abbonati che potranno dunque trovare posto sugli spalti e inneggiare alla squadra dell'elefante che sta dominando il Girone I di Serie D dopo 12 giornate (10 vittorie e 2 pareggi).