Stop al calciomercato, Catania: ultimo giorno dedicato alle cessioni

Chiusa a Milano la porta del calciomercato invernale. Il Catania è stato impegnato oggi nel complicato compito di sfoltire l'organico per mettere a disposizione di mister Cristiano Lucarelli una rosa numericamente valida ma che non sfori i limiti imposti dalle liste da inviare alla Lega. Oltre una decina di arrivi hanno reso questa finestra di riparazione in realtà un'occasione per rifondare la squadra, una vera rivoluzione quella voluta dal tecnico dei rossazzurri per impostare un progetto vincente per il futuro. Vincenzo Grella ha lavorato duramente per cercare di recuperare sugli errori commessi in estate.

In attesa di poter osservare il Catania al massimo delle proprie potenzialità è tempo di tracciare un bilancio sui movimenti di mercato. L'ultimo giorno di trattative ha fatto registrare le cessioni di Milos Bocic e Gabriel Popovic all'ex allenatore degli etnei, Luca Tabbiani, al Fiorenzuola. I due attaccanti vengono ceduti entrambi in prestito alla compagine che sta cercando di conquistare punti pesanti per salvarsi nel proprio girone di Serie C. Altre cessioni registrate oggi, sempre a titolo temporaneo, quelle di Riccardo Ladinetti al Taranto e Niccolò Zanellato al Crotone.

Sono rimasti calciatori dati per partenti come Antonio Mazzotta e Davide Marsura. Da capire quale apporto potranno dare alla causa, viste le contingenze legate alla lista ma anche ad un rendimento non all'altezza delle aspettative nella prima metà di campionato. Resta anche Chiricò di cui s'era fatto un gran parlare negli ultimi giorni.