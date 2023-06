Summer Soccer Csain a Ragalna, calcio giovanile in vetrina

Ragalna e Mascalucia hanno ospitato l’edizione 2023 della Summer Soccer Csain nelle categorie Under 16 e Under 15 con il patrocinio dell'Assemblea Regionale Siciliana Con la collaborazione dell Anps. Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Il tutto condito da sfide speciali e ricche di emozioni, da grande entusiasmo e da una giornata splendida su un impianto calcistico come quello ragalnese davvero splendido. A chiudere al primo posto i tornei sono stati la Teamsport Millennium A (Under 16; 2-0: il secondo gol segnato dal portiere Giovanni Scandurra), la New Team Catania (Under 15 (A-B), Rinascita San Giorgio (Under 15 Elite).

Il coordinatore nazionale Giuseppe Lombardo si è dichiarato soddisfatto per questo ennesimo risultato in termini di aggregazione e di condivisione raggiunto. “Abbiamo cercato di creare un appuntamento per rimarcare i valori della legalità che animano il calcio giovanile da sempre. Le società hanno risposto, interpretando l’evento con grande applicazione. Un ringraziamento a Teresa Chiara e Davide Iacuzza, motori dell’evento”. All’inaugurazione sabato mattina sono intervenuti l’on. Dario Daidone, deputato regionale all’ARS, il presidente regionale Csain, Raffaele Marcoccio, il coordinatore nazionale del settore calcio Giuseppe Lombardo, il vice presidente del New Team Etneo (società che ha ospitato l’evento), ing. Francesco Consolo.

Risultati Under 16: Teamsport Millennium B vs Real Trinacria 8-9 dopo rigori. (1-1) tempi regolamentari; Teamsport Millennium A vs Pro Calcio 1-0; Teamsport Millennium B vs Pro Calcio 5-1; Teamsport Millennium A vs Real Trinacria 2-0. Vincente Under 16: 1) Teamsport Millennium A, 2) Real Trinacria 3) Teamsport Millennium B 4) Pro Calcio Catania

Under 15 A_B (Ragalna): New Team Catania vs Stella Nascente 1-0, Sporting Casale vs Castiglione 0-3, Stella Nascente vs Sporting Casale 2-4, Castiglione vs New Team 1-2. Vincente Under 15 A_B: New Team Catania, 2) Castiglione 3) Sporting Casale 4) Stella Nascente B

Ecco i risultati del Bonaiuto Somma di Mascalucia Under 15 Elite. Vince la Rinascita San Giorgio. Real Trinacria B vs Ragazzini Red 0-2, R. San Giorgio vs Lentini Calcio 3-0 (tav.), Real Trinacria vs Lentini Calcio 3-0 (tav.), R. San Giorgio vs Ragazzini Red 3-0. Classifica: Rinascita San Giorgio prima; 2) Ragazzini Red 3) Real Trinacria B 4) Lentini Soccer School.