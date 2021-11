Taranto-Catania, probabili formazioni: torna Moro in attacco, scalpita Cataldi

Serie C Girone C

Catania pronto a scendere in campo contro il Taranto. Una sfida che rievoca precedenti storici, su tutti la promozione in serie b conquistata dai rossazzurri il 9 giugno 2002. Una sfida che fu spartiacque per la storia dei rossazzurri. Il momento attuale racconta altro, con l'extracampo che fagocita ogni questione inerente il club etneo. In campo gli uomini di Baldini continuano a dare il massimo e ritrovano in terra pugliese anche Moro, reduce dal doppio impegno in nazionale under 21.

Solito 4-3-3 per i rossazzurri. Torna Claiton in difesa, presente anche Zanchi a sinistra. In mediana Cataldi potrebbe avere una chance dall'inizio. In attacco Ceccarelli e Russini affiancheranno bomber Moro.

PROBABILE FORMAZIONE TARANTO-CATANIA

Catania 4-3-3: Sala, Calapai, Monteagudo, Claiton, Zanchi, Rosaia, Cataldi, Provenzano, Ceccarelli, Moro, Russini