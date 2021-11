Torna il campionato di Promozione, Mazzarrone di scena a Canicattini

Domenica, alle 14.30, il Mazzarrone di Samuele Costanzo tornerà in campo nel girone D del campionato di Promozione per sfidare a domicilio il Canicattini. Per la formazione calatina l’occasione di rimettersi in gioco dopo una settimana difficile, legata all’esclusione dalla Coppa Italia.

Leandro Di Rosa è pronto alla sfida. "La trasferta è impegnativa, conosciamo le qualità della squadra avversaria. Ci siamo allenati bene e scenderemo in campo per agguantare i tre punti. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità, è molto importante per il nostro cammino agguantare l'intera posta in palio". Il tecnico Samuele Costanzo ha convocato 21 giocatori. Tutti a disposizione, compreso Maiorana, reduce da un infortunio, e l’ultimo innesto Lorenzo Bonaccorsi, all’esordio in campionato con la maglia del Mazzarrone. “Siamo pronti, ci siamo – spiega Costanzo – non è stata facile questa settimana, ma la squadra si è immediatamente messa a lavorare come sempre, forte della voglia di crescere come gruppo. Dobbiamo dare il massimo perché ci aspetta un confronto delicato con il Canicattini”.