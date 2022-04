Tribunale e Calcio Catania: decaduta la trattativa con Mancini

Decaduta la trattativa con l'imprenditore Benedetto Mancini per la cessione del ramo d'azienda del Calcio Catania. L'Imprenditore non avrebbe ottemperato ai requisiti previsti dal bando di acquisto. Incognita adesso sul finale di stagione del Catania, con l'esercizio provvisorio che era stato prolungato per l'ennesima volta dal tribunale di Catania.

In mattinata il manager romano era, infatti, atteso per le ore 11 ma non si è presentato. Nella sede del Palazzo di Giustizia si è tenuto un incontro tra i curatori che hanno in carico l'esercizio provvisorio del Calcio Catania e il Giudice delegato. Domenica, intanto, è in programma la partita contro il Latina presso lo stadio Massimino alle 14,30.