Catania bello e vincente contro la Turris: Moro ancora in gol

Squadra in casa Turris

Un 4-3-3 granitico quello messo in campo da Baldini. Pochi gli spazi concessi tra le linee dai rossazzurri agli avanti della Turris. Primo tempo con capovolgimenti di fronte e squadre che si fronteggiano a viso aperto. Da un lato l'inventiva di Leonetti, dall'altra le iniziative di Albertini e Biondi. La rete del vantaggio arriva grazie al terzino rossazzurro oggi perfetto in campo per tutti i 90 minuti. Raddoppio firmato Moro con esultanza liberatoria. Una torsione di testa di grande livello, sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Pinto.

Nel finale la timida reazione della Turris e il sigillo di Zanchi, l'uomo cercato in sede di mercato con insistenza dalla società campana e che oggi diventa l'uomo che fissa il match sul definitivo 1-3. Catania che rialza la testa, squadra senza sbavatura e con equilibrio in campo. Quantità e qualità per i rossazzurri che riescono a fare la voce grossa contro la quinta forza del campionato.

TABELLINO TURRIS-CATANIA 1-3

TURRIS (3-4-2-1): Perina; Manzi, Sbraga, Esempio; Ghislandi, Zampa, Franco (Bordo), Loreto (Nunziante); Giannone (Pavone 76'), Tascone, Leonetti (Longo 76')

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi (Izco), Simonetti (Provenzano 61'); Biondi (Russotto 87'), Moro (Sipos 81'), Greco (Zanchi 81')

MARCATORI: 53' Albertini; 63' Moro, 90' Ghislandi 97' Zanchi

AMMONITI: Tascone, Sbraga, Loreto, Manzi, Simonetti, Pinto, Cataldi, Zampa

ESPULSI: Tascone