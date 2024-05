Verso Atalanta U23-Catania: trasferta vietata ai tifosi rossazzurri

Nessun tifoso del Catania potrà assistere alla partita d'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C della squadra rossazzurra contro l'Atalanta U23 allo stadio Comunale di Caravaggio, in provincia di Bergamo. Questa è stata la decisione delle autorità competenti nel merito, per ragioni di sicurezza. Dunque non saranno venduti biglietti ai tifosi etnei residenti nella provincia di Catania e non. Si era vociferato nelle scorse ore di possibili restrizioni ma meno severe, alla fine si è optato per la chiusura del settore ospiti. I supporters rossazzurri potranno seguire dal vivo soltanto il match di ritorno al Massimino, sabato 18 maggio.