Verso Avellino-Catania, i convocati tra le fila rossazzurre

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata al "Massimino", l’allenatore del Catania Michele Zeoli ha convocato ventiquattro calciatori in vista della sfida all'Avellino, in programma domani con inizio alle ore 20.30 allo stadio “Partenio-Lombardi” e valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale playoff del campionato Serie C NOW 2023/2024.

Rossazzurri in ritiro pre-gara in Campania, da stasera.

Questi gli atleti a disposizione:

1 Bethers

3 Haveri

5 Rapisarda

6 Ndoj

7 Tello

8 Sturaro

9 Costantino

10 Di Carmine

13 Bouah

14 Kontek

16 Quaini

19 Peralta

22 Furlan

23 Welbeck

27 Castellini

28 Celli

30 Cicerelli

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

46 Monaco

77 Marsura

90 Cianci

95 Albertoni