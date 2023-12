Verso Benevento-Catania: diciannove rossazzurri a disposizione di mister Lucarelli

L'allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato diciannove calciatori per la sfida al Benevento, in programma domani alle ore 18.30 allo stadio “Ciro Vigorito” e valevole per la diciannovesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24.

Rossazzurri in ritiro pre-gara, in Campania, da stasera.

Tra gli indisponibili anche Mazzotta e Bo?ic, che hanno riportato infortuni in allenamento e si sottoporranno nei prossimi giorni ad accertamenti strumentali.

Lunedì 1° gennaio 2024, al "Cibalino", avrà inizio la preparazione al match Crotone-Catania, in calendario domenica 7 gennaio alle 18.30.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

5 Rapisarda

6 Zanellato

7 De Luca

8 Rocca

16 Quaini

17 Dubickas

19 Deli

20 Popovic

22 Livieri

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura

95 Albertoni