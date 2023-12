Verso Benevento-Catania, le probabili formazioni

Una gara importate di campionato per Benevento e Catania che non attraversano un momento semplice nel girone C di Serie C ma vogliono regalare un sereno Natale ai propri tifosi.

I padroni di casa dovranno superare l'ostacolo rappresentato dalle importanti assenze per ragioni diverse: Pastina, Meccariello, Terranova, Berra (squalificato), Simonetti e Ciciretti non ci saranno. Invece la società ha messo in atto dei provvedimenti “punitivi” per Kubica e Tello che sono arrivati tardi in allenamento. Andreoletti dovrebbe optare per un 3-5-2 con Paleari in porta. A completare il reparto El Kaouakibi, Capellini e Benedetti. Al centro del campo Improta, Karic, Agazzi, Talia e Masciangelo. In attacco ci sarebbero Marotta e Ferrante.

Non disponibili per il Catania i soliti Rizzo, Ladinetti, Di Carmine e Bouah ma anche Silvestri, Mazzotta e Bocic. Sarao si è a casato al Siracusa, non potrà essere dunque schierato. Lucarelli dovrebbe optare per Bethers tra i pali e a Rapisarda, Curado, Lorenzini e Castellini in difesa. Zammarini e Quaini a centrocampo. Nella zona d'attacco Chiricò, Rocca, Marsura e Dubickas.

A dirigere il matcy Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola, coadiuvato da Andrea Cravotta (Città di Castello) e Francesco Romano (Isernia). Il quarto ufficiale è Andrea Recupero di Lecce.

Le probabili formazioni di Benevento-Catania.

Benevento (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Benedetti; Improta, Talia, Agazzi, Karic, Masciangelo; Ferrante, Marotta. All. Andreoletti.

Catania (4-2-3-1): Bethers; Rapisarda, Curado, Lorenzini, Castellini; Zammarini, Quaini; Chiricò, Rocca, Marsura; Dubickas. All. Lucarelli