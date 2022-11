Verso Catania-Acireale: le probabili formazioni

Sarà una partita di fuoco bagnata dalla pioggia, quella che tra poche ore si giocherà allo stadio "Angelo Massimino". Catania e Acireale, dopo 22 anni, tornano ad affrontarsi in occasione della tredicesima giornata del Girone I di Serie D. Rossazzurri favoriti per la vittoria finale visto lo strapotere dimostrato nei primi 12 turni di campionato, i granata puntano sui buoni numeri della propria difesa con sole 9 reti subite.

Giovanni Ferraro deve fare i conti con la scelta dell'ultimo under. Sono certi di un posto Bethers in porta, Rapisarda sulla fascia destra e Lorenzini al centro della difesa così come Castellini. I dubbi del tecnico rossazzurro sarebbero relativi all'impiego di Somma e Boccia per il pacchetto arretrato. A seconda dell'opzione scelta Castellini potrebbe spostato sulla corsia mancina oppure giocare al centro della difesa. Il centrocampo potrebbe cambiare in base alle condizioni del terreno di gioco: Rizzo, Vitale, Palermo e Lodi sono giocatori interscambiabili. Proprio quest'ultimo, tra l'altro uno degli ex di turno, potrebbe restare in panchina come già successo a Lamezia Terme. In attacco Sarno e Sarao dovrebbero essere impiegati sul rettangolo verde dal primo minuto. Sulla corsia di sinistra offensiva si giocano il posto De Luca, Giovinco, Russotto e Forchignone. È nuovamente convocato Chiarella che per il momento dovrebbe partire dalla panchina.

Gli avversari, guidati da Costantino, dovrebbero schierare Giappone tra i pali, con Mollica - in ballottaggio con Tumminelli che potrebbe trovare spazio adattandosi anche in mezzo al campo - e Medico sugli esterni difensivi e la coppia Guarino-Brugaletta al centro. Francesco Palermo (o l'ex rossazzurro Bucolo) e Joao Pedro in mediana nel 4-2-3-1 disegnato dall'allenatore degli acesi, che potrebbe proporre sulla trequarti il terzetto Lo Monaco-Limonelli-Savanarola a supporto della punta Arquin. Indisponibile Carbonaro, attuale capocannoniere dell'Acireale con 4 reti all'attivo.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-ACIREALE

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia; M. Palermo, Rizzo, Vitale; Sarno, Sarao, Russotto. All. Ferraro

ACIREALE (4-2-3-1): Giappone; Mollica, Guarino, Brugaletta, Medico; F. Palermo, Joao Pedro; Lo Monaco, Limonelli, Savanarola; Arquin. All. Costantino

Il direttore di gara è Jules Roland Andeng Tona Mbei, proveniente dalla Sezione di Cuneo che sarà coadiuvato da Vincenzo Russo di Nichelino. Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia è l’altro assistente.