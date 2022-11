Verso Catania-Acireale, trasferta vietata per i tifosi granata

La notizia era già nell'aria da giorni, adesso è giunta anche la conferma ufficiale: la partita che si disputerà domenica 27 novembre alle 14:30 allo stadio "Angelo Massimino" tra Catania e Acireale, valida per il tredicesimo turno del campionato di Serie D Girone I, si giocherà senza i tifosi granata. I supporters acesi non potranno assistere alla partita, e per loro questo era un match molto atteso.

Il provvedimento è stato adottato dal Prefetto di Catania e prevede nello specifico il divieto di vendita di biglietti per i residenti ad Acireale e nelle zone di Aci Castello, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Catena e Aci San Filippo.

Il sale dello sport è la presenza del pubblico sugli spalti ad inneggiare alla propria squadra, in questo caso però si è ritenuto di attuare misure di sicurezza per evitare problemi di ordine pubblico.