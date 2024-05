Verso Catania-Atalanta U23, Zeoli: "Il supporto dei tifosi è importante, giocherà chi sta meglio"

Michele Zeoli, allenatore del Catania, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno del primo turno della fase nazionale playoff contro l'Atalanta U23. Dopo la vittoria di misura all'andata (gol di Bouah), al Massimino i rossazzurri proveranno - con il favore dei pronostici e più risultati a disposizione - a passare ai quarti di finale della competizione. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni per questa sfida.

"Domani sarà una gara da dentro o fuori quindi chi sta bene gioca. I diffidati non li tengo in considerazione. Se non dovessero giocare non sarebbe dovuto ai cartellini. L'Atalanta proverà a fare la gara dell'andata, è nel loro dna. Credo che proveranno a partire forte. Non è una sfida in cui si può attendere. Tello? Ho sacrificato un po' Cicerelli come minutaggio perchè veniva da tanto tempo senza sentire il clima partita. È un calciatore di personalità che può ricoprire diversi ruoli. Non mi è piaciuto solo quell'intervento che poteva causare l'espulsione. Non può avere 90 minuti ma è un atleta importante".

"Siamo una squadra che non può gestire le situazioni. Sarà una gara aperta, però dobbiamo giocarcela senza pensare di dover gestire nulla. La presunzione va a cavallo e torna a piedi. Voglio lo stesso tipo di attenzione e di umiltà. Monaco stamattina ha fatto la rifinitura. È a disposizione, tanti lo sono. Vediamo se ripeteremo cose simili rispetto all'andata magari con gli stessi interpreti o no. Sturaro sta proseguendo il suo percorso. Viene con noi in panchina. Tuttavia penso che prima di lui ci siano altri giocatori che possono dare una mano".

"Domani sarà importantissimo il contributo di chi partirà dalla panchina. Nel calcio di oggi quando si gioca mezz'ora si può cambiare una carriera. Pure davanti si possono fare rotazioni in base alle caratteristiche. Con i ragazzi abbiamo analizzato il primo tempo: meritavamo qualcosa in più e dovevamo essere più cattivi. Mi aspetto per domani molta ma molta attenzione. Nel secondo tempo le occasioni avversarie sono arrivate più per errori nostri".

"Chiricò si sta allenando benissimo e viene tenuto in considerazione. Stiamo ragionando in questo momento intorno a Cianci. Per me giocheranno tutti e se sarà così vorrà dire che saremo andati avanti nei playoff. Mi aspetto lo stesso tipo di attenzione e umiltà che abbiamo avuto all'andata, rispettando l'avversario. Non dobbiamo avere un approccio rilassato, i ragazzi lo sanno. Il Massimino sarà sold-out? Questa è una certezza che va avanti da inizio anno. Sono contento di questo entusiasmo che c'è sempre stato a prescindere dal risultato".