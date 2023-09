Verso Catania-Foggia, Tabbiani carica l'ambiente: "Torniamo quelli che hanno battuto il Picerno"

Alla vigilia di Catania-Foggia, che si disputerà domani sera, l'allenatore rossazzurro Luca Tabbiani ha parlato in sala stampa con i giornalisti affrontando diverse tematiche. Una sfida di cartello per il girone C quella tra siciliani e pugliesi, molto attesa dai padroni di casa che vogliono mettere da parte la delusione per il pari maturato giovedì scorso in casa del Monopoli.

La partita con il Monopoli. "È un fattore di crescita quando si ha la lealtà di riconoscere la bravura dell’avversario e anche qualche lacuna nostra. Abbiamo avuto un bel confronto con la squadra. Ho pure dei ragazzi esperti che sanno di avere evidenziato qualche mancanza. Noi tecnicamente non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Siamo stati poco brillanti. Tuttavia la forza caratteriale di non prendere goal e portare a casa il risultato dimostra una squadra comunque umile che capisce i momenti di difficoltà. Quindi qualche battuta d’arresto in termini di prestazione e risultato può servirci a comprendere quello che serve e la mentalità che dobbiamo avere. I ragazzi per la terza volta giocavano insieme e c’è un processo di conoscenza in corso".

Risvolti tattici. "Quando si va alti il rischio è di prendere ogni tanto qualche imbucata. Tutto ciò deve accadere il meno possibile. Nel modo di interpretare la partita dobbiamo cercare di impostarla noi e di conseguenza non in funzione di quello che ci concedono gli avversari. Ci deve essere la voglia di determinare noi il risultato e la prestazione. Dobbiamo capire che se la gara non va come vuoi tu dopo 15 minuti si può riuscire a cambiare l’inerzia della stessa. A Monopoli potevamo reagire meglio e ricercare più soluzioni, palleggiavano bene. All'inizio arrivavamo un po’ in ritardo e alcune uscite che abbiamo preparato non sono andate particolarmente bene. Ad ogni modo nei minuti successivi siamo riusciti a lavorare abbastanza bene nella fase di non possesso. Il problema è stato in quella di possesso: non abbiamo proprio fraseggiato e abbiamo dato spesso la palla saltando i centrocampisti. Non riuscivamo a muoverci in maniera coordinata, era necessario più coraggio in determinate situazioni. È venuta fuori una gara diversa da come l’avevamo preparata. Quindi questo può avere tolto fiducia nei ragazzi. Gli avversari hanno corso meglio di noi coprendo in modo migliore il campo. Sono stati bravi nel possesso. Noi abbiamo corso tanto e male. Bisogna dire che quando si giocano gare ravvicinate anche per caratteristiche ci sono squadre più brillanti, più brevilinee che recuperano prima le energie rispetto a squadre maggiormente strutturate. In inverno esistono squadre che fanno più fatica in presenza di un accumulo di tossine più grande. Dobbiamo sottolineare che non abbiamo perso tantissimo le distanze rimanendo in partita e con umiltà nell’avere accettato di soffrire".

Migliorarsi per essere competitivi. "Ora dobbiamo lavorare per trasformare le negatività emerse a Monopoli in qualcosa di positivo con più coraggio nel palleggio e nella costruzione del gioco. I ragazzi per primi lo sanno. Io capisco il tifoso che può perdere equilibrio però non si può avere un campanello d’allarme dopo una sfida rispetto alle due precedenti gare nelle quali invece abbiamo prodotto tante occasioni. Ci sono attaccanti con grandissima qualità però giovedì sono stati serviti male. Siamo mancati come collettivo e nel mettere in funzione gli attaccanti in maniera corretta. Fanno parte del team giocatori tecnici, bravi nell’uno contro uno per permettere che la palla arrivi in un determinato modo. Tutti noi vorremmo vedere 38 match come quelle giocati con Crotone e Picerno ma ci sono partite che riescono meno bene. Bisogna accettarle e analizzarle il giorno dopo in modo corretto".

Il quadro dell'infermeria è rimasto immutato. "Nella rifinitura pomeridiana vedremo chi ha recuperato prima e meglio. Arriverà un periodo pesante con numerose partite da giocare. Serve dare minutaggio e rendere partecipi tutti. Cercheremo di dare intensità e avremo poco tempo per preparare le gare e recuperare energie come tutte le squadre. Domani sera giocheremo davanti alla nostra gente. Lo stadio pieno ci aiuterà a ripristinare le energie che magari possono essere mancate. Ci sono calciatori che sono arrivati un po' dopo e non hanno svolto tutta la preparazione. Lunedì sarà una sfida molto dispendiosa Zanellato è arrivato ieri e non ha mai fatto una partitella. Ci vorrà il tempo necessario affinchè sia in condizione di giocare ma ci darà una grande mano. Nel corso della prossima settimana valuteremo a che livello è la sua condizione. Lorenzini rientra dalla squalifica, è stata dura per lui, vedremo se giocherà lunedì oppure no. Ripeto: ci sono tantissime gare da giocare e ho un parco giocatori di buon livello"

Il Foggia. "Sarà una partita bella contro una squadra forte che l’anno scorso non è arrivata in Serie B per l’ultimo gradino. Il club ha cambiato relativamente poco adottando due sistemi di gioco in queste sfide. Sono sicuro che vedremo un altro Catania sul piano fisico e qualitativo. Il Foggia è competitivo. Si tratta di una delle squadre destinate a stare in alto in classifica. Non subisce goal da tre partite. La gara sarà difficile e spero che possa essere bella come le precedenti due casalinghe. Noi abbiamo tutte le armi per poter tornare a fare quel che sappiamo fare. Il risultato finale, poi, dipende da mille fattori. Però sono totalmente sicuro che i ragazzi avranno voglia di far vedere che la prova di Monopoli non sta nelle nostre corde. Siamo orientati a fare quanto realizzato contro Crotone e Picerno.

L'apporto di Quaini. "Avrò dei dubbi fino a lunedì nel cercare di capire se un giocatore può essere più utile magari per mezz'ora, in una situazione di ritmo un po' più lento o per 60 minuti a ritmi alti. Valuteremo pure in base all’avversario. Quaini può fare sia il play che il centrale di difesa. È un giocatore che ha qualità nella ricerca del superamento delle linee di passaggio. Giovedì ho preferito inserirlo a centrocampo perché loro utilizzavano due trequartisti molto corti. Lui faceva il centrale in non possesso e si alzava in fase di possesso. Un match è fatto di 5 cambi e può essere più utile far giocare qualcuno in 30 minuti piuttosto che in 60 poiché cambiano anche gli spazi".

Il fattore entusiasmo. "Dobbiamo mantenere l’entusiasmo della gente cercando di far vedere loro una squadra aggressiva, propositiva che faccia emozionare i tifosi. Tuttavia non vinciamo perchè ci sosterranno in 18mila o ci chiamiamo Catania. Dobbiamo trascinare il pubblico e vivere con la voglia di risentire il boato. Nella partita contro il Picerno sembrava una gara di Champions e dobbiamo avere la voglia di rivivere quelle emozioni".