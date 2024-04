Verso Catania-Padova, le probabili formazioni della finalissima

Un trofeo in palio, in un momento delicatissimo della stagione per il Catania. I tifosi rossazzurri non potranno essere il consueto dodicesimo uomo in campo in occasione della finale di ritorno di Coppa Italia col Padova, in programma questa sera alle 20:30, a causa della decisione della giustizia sportiva di far disputare il match a porte chiuse dopo gli scontri avvenuti all'andata.

Il Massimino, però, non sarà totalmente vuoto infatti in Tribuna B saranno presenti 1.500 giovani (under 14) del settore giovanile e delle scuole calcio affiliate al Catania. Un'iniziativa, condivisa con la Lega Pro, che consentirà alla squadra etnea di ricevere comunque il caloroso sostegno dei piccoli atleti. Sul terreno di gioco si partirà dal risultato di 2-1 per i padovani del 19 marzo. I catanesi dovranno provare a fare l'impresa, non solo perché sarebbe il primo trofeo conquistato, ma anche e soprattutto per dimostrare di essere ancora sul pezzo considerando gli amari esiti delle ultime giornate di campionato.

A quattro gare dalla conclusione della regular season gli etnei sono invischiati nella zona playout. Gli avversari, invece, sono al secondo posto del Girone A a 69 punti. Una situazione paradossale quella della compagine di Zeoli che ha già virtualmente acquisito il diritto di partecipare ai playoff ma non può "riscattare" il pass fino a quando non avrà matematicamente salvato la stagione nel proprio girone, evitando un piazzamento playout.

I patavini sono i favoriti per la vittoria però la tifoseria si augura di riscontrare un moto d'orgoglio nel team etneo che, ribaltando il 2-1 dell'andata, non solo darebbe lustro alla città con il primo trofeo ma anche speranza in vista dell'epilogo del campionato.

All’ingresso in campo delle formazioni la Lega Pro e i club ribadiranno il loro no alla violenza. Tant'è vero che la terna arbitrale e i calciatori saranno accompagnati da 25 bambini con maglie che indicheranno i valori dello sport da salvaguardare.

Catania-Padova: i convocati tra le fila rossazzurre

L’allenatore del Catania ha convocato 22 calciatori e mercoledì in mattinata al "Cibalino" inizierà la preparazione al match Virtus Francavilla-Catania che andrà in scena domenica 7 aprile alle 18:30. Ecco i giocatori a disposizione:



2 Curado

3 Haveri

5 Rapisarda

6 Ndoj

9 Costantino

10 Di Carmine

13 Bouah

14 Kontek

16 Quaini

19 Peralta

22 Furlan

27 Castellini

28 Celli

30 Cicerelli

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

35 Donato

46 Monaco

77 Marsura

90 Cianci

95 Albertoni.

Catania-Padova: le probabili formazioni

I padroni di casa non possono contare su Welbeck (squalificato) Sturaro, Tello, Bethers e Silvestri (indisponibili). Il numero limitato di ricambi potrebbe indurre Zeoli a optare per il 3-4-1-2 con Furlan in porta nonostante diverse disattenzioni nell'ultimo periodo e il terzetto difensivo composto da Curado, Monaco, Kontek. Peralta sulla trequarti con Bouah sulla destra e Castellini sulla sinistra insieme a Zammarini e Quaini in mediana. Nel reparto d'attacco Cianci e Di Carmine.

Gli avversari, allenati da Torrente, non avranno la possibilità di schierare lo squalificato Kirwan. Si prevede l'impiego del 4-2-3-1 già visto nell'andata con Zanellati tra i pali; in difesa Belli, Perrotta, Delli Carri e Villa. Al centro del campo Crisetig e Varas. Pià avanti Capelli, Radrezza e Valente con Palombi in qualità prima punta.

Ad arbitrare Stefano Nicolini della sezione di Brescia coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e da Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. Il quarto ufficiale è Valerio Pezzopane della sezione di L'Aquila. Al VAR Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo e Giacomo Paganessi (AVAR) di Bergamo.

Catania (3-4-1-2): Furlan; Curado, Monaco, Kontek; Bouah; Zammarini, Quaini, Castellini; Peralta; Cianci, Di Carmine. A disp.: Albertoni, Donato, Rapisarda, Celli, Haveri, Ndoj, Chiricò, Chiarella, Cicerelli, Marsura, Costantino. All: Zeoli

Padova (4-2-3-1): Zanellati; Belli, Perrotta, Delli Carri, Villa; Crisetig, Varas; Capelli, Radrezza, Valente; Palombi. A disp.: Donnarumma, Mangiaracina, Crescenzi, Favale, Faedo, Bianchi, Cretella, Dezi, Fusi, Liguori, Bortolussi, Zamparo.