Verso Catania-Picerno: le probabili formazioni

Il Catania, dopo l'esordio amaro con il Crotone e il rinvio della partita contro il Brindisi, è pronto a calcare nuovamente il proprio rettangolo verde: oggi alle 20:45 è fissato al "Massimino" il match contro il Picerno.

Quali saranno le scelte di Luca Tabbiani per questa sfida? In porta arriverà la conferma per il rossazzurro Livieri. A completare la difesa dovrebbero esserci Castellini, Silvestri, Curado e Mazzotta. Rispetto all’undici della prima di campionato, a causa dell'infortunio di Rapisarda, è possibile qualche esperimento. Unico dubbio il possibile inserimento immediato del nuovo arrivato Bouah. Nella zona mediana del campo Zammarini, Rizzo e Rocca verso la conferma in blocco così come dovrebbe essere riproposto pure il tridente d'attacco composto da Chiricò, Sarao e Marsura.

Partita molto attesa anche in considerazione dell'avversario. Il gruppo di Emilio Longo non ha mai perso fino ad ora. La squadra ha infatti vinto all'esordio con la Virtus Francavilla e pareggiato contro il Taranto. La compagine dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1.

Le probabili formazioni di Catania-Picerno:

CATANIA (4-3-3): Livieri; Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Rizzo, Rocca; Chiricò, Sarao, Marsura. All. Tabbiani.

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Garcia, Guerra; De Ciancio, Gallo; Graziani, Albadoro, Esposito; Murano. All. Longo.

L'incontro sarà diretto da Michele Delrio (Reggio Emilia) coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco (Padova) e Nicola Morea (Molfetta). Il quarto ufficiale, invece, è Gabriele Zangara (Catanzaro).