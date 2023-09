Verso Catania-Picerno, Tabbiani: "Sosta sfruttata per inserire i nuovi in squadra"

Il Catania si prepara a scendere nuovamente in campo dopo lo stop forzato della seconda giornata dovuto all'indisponibilità dello stadio "Erasmo Iacovone" di Taranto, struttura che ospita pure il Brindisi. L’allenatore rossazzurro Luca Tabbiani parla alla vigilia del match, in programma domani alle 20:45 con il Picerno al "Massimino".

Prossimo avversario. "Il campionato sarà pieno di insidie a partire dalla partita di domani contro il Picerno - ha ammesso Tabbiani -, squadra tosta che ai miei occhi risulta molto equilibrata sotto l’aspetto tecnico e tattico. Abbiamo sfruttato la sosta per integrare i calciatori arrivati dopo. La settimana che ci porta alla partita di domani è stata piena di lavoro. I tre punti arriveranno. I ragazzi sanno benissimo cosa chiede la piazza. Solo con l’impegno e la costanza possiamo uscire vittoriosi dal Massimino domani sera. Il mio grande obiettivo è far sentire tutti i ragazzi parte del progetto. Avremo diversi impegni nelle prossime settimane, iniziando dall’infrasettimanale contro il Monopoli. Far ruotare tutti i componenti anche nelle gare più importanti rappresenta un gradino fondamentale per far crescere fiducia e sicurezza".

Il "caso" Marco Palermo. "Lui è un figlio di Catania, potrebbe andare a giocare altrove - ha spiegato l'allenatore dei rossazzurri -. Non si tratta di una cosa definitiva perché sono ancora attivi i dialoghi tra società e giocatore. Non è stata una mia volontà, ci tengo a precisarlo. Partirebbe un giocatore importante, artefice della promozione in Serie C".

Condizione fisica. "Samuel Di Carmine ha messo minuti sulle gambe - ha proseguito Tabbiani -. Il ragazzo si è allenato con noi per due settimane di fila rispetto alla prima contro il Crotone. Aumentando i giri giorno dopo giorno sono sicuro che il nostro numero 10 diventerà un elemento determinante nello scacchiere tattico. Vuoto sulla fascia destra dopo l’infortunio di Rapisarda? Abbiamo Castellini che, mi preme dirlo, è un ragazzo di un’intelligenza calcistica fuori dal comune. Si farà trovare pronto sulla fascia destra nel caso in cui dovesse scendere in campo con il Picerno. Deli si è inserito in questo gruppo alla grande e in brevissimo tempo. Si è messo subito a disposizione. È un centrocampista con doti importanti che può fare diversi ruoli data la grande duttilità. Chiarella sta facendo un percorso di crescita sotto determinati aspetti. Lavoriamo per colmare alcune lacune nate da alcuni infortuni rimediati nelle stagioni scorse. Nel momento in cui tornerà sarà una forza nuova da impiegare nel nostro reparto offensivo".

Pressione e costruzione. "Prediligo entrambi gli aspetti - ha spiegato il tecnico etneo -. Sulla prima fase dobbiamo ancora affinarci. Invece per quanto concerne la costruzione abbiamo diversi interpreti capaci di aiutarci al meglio cambiando l’inerzia della partita pure nel corso dei 90 minuti".