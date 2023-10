Verso Catania-Taranto, Tabbiani: "Non mi sento sotto esame"

Momento decisivo in casa Catania, la squadra è pronta ad affrontare il Taranto per la nona giornata del girone C di Serie C.

Il tecnico etneo Luca Tabbiani ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match in programma domani alle 16:15 allo stadio Angelo Massimino.

Il momento. "Non mi sento sotto esame. Ho avuto un confronto con la società, mi da sostegno - ha affermato l'allenatore etneo -. Se vado ad analizzare il mio percorso qui a Catania è da quando sono stato preso che sono in discussione perchè non ho un passato importante. Questa sensazione la sento da sempre. Però il mio riferimento sono i miei ragazzi e io ascolto le persone che per me sono importanti. Hanno fatto una settimana mondiale in allenamento. Ho la sensazione che sia un grande inizio di quello che potremmo andare a fare. Poi potrò essere smentito, tuttavia ho visto grandissima voglia da parte dei ragazzi. Domani sarà una sfida importante, servirà ragionare di squadra. Dovremo fare una gara umanamente importante, così come abbiamo fatto a Caserta. Per noi è un match fondamentale per poter iniziare un percorso che possa portarci in alto in classifica".

Stato di forma e mentalità. "Chiricò? Tutti hanno giocatori importanti. È normale che agli occhi appare questo. Io penso che Cosimo sia un calciatore capace di determinare. Ad ogni modo per arrivare a mettere lui in condizione di fare bene bisogna fare arrivare la palla velocemente, pulita e giocabile. Aspetto mentale? È necessario migliorare, ci sono tanti atleti che possono diventare fondamentali. Dobbiamo capire che non possiamo farci condizionare da nessun episodio che accade dentro la partita. Dobbiamo cercare di giocare nel miglior modo possibile, sempre. Siamo stati pure sfortunati. Tuttavia ho la sensazione che questa sia stata la settimana giusta per ripartire".