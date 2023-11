Verso Catania-Turris: le probabili formazioni

La città di Catania è pronta a riabbracciare mister Cristiano Lucarelli al Massimino. I tifosi, soddisfatti per il ritorno del tecnico e speranzosi di vedere atteggiamenti diversi sul rettangolo verde rispetto ad un inizio di stagione non all'altezza, non vedono l'ora di seguire in campo i rossazzurri contro la Turris, incrociando le dita per una vittoria importante, perché farebbe cominciare il nuovo corso col piede giusto. Il match, valido per la 14esima giornata del Girone C di Serie C, è in programma alle 14:00 ma la formazione resta ancora un tabù.

Non è da escludere un passaggio al 3-5-2, modulo caro all'allenatore toscano alla terza parentesi alle falde dell'Etna, ma per questo primo impegno - con ancora pochi giorni di lavoro all'attivo - Lucarelli potrebbe anche decidere al momento di non variare lo schieramento tattico. Sembra certo l'impiego di Bethers tra i pali nonostante il rientro di Livieri. Rapisarda, Lorenzini, Curado e Castellini dovrebbero comporre la difesa. In mediana è possibile - pure per le assenze di Rizzo e Ladinetti - la presenza di Quaini, Zammarini e Zanellato. Chiricó, Sarao e Bocic tridente offensivo. Però non sono da escludere Dubickas e Di Carmine (recuperato ma ancora non al meglio e per questo da impiegare con cautela) ma anche la carta Marsura sulla sinistra. Qualora si optasse per un cambio di modulo alcuni calciatori potrebbero comunque adattarsi e sarebbe più probabile l'impiego di Marsura sulla corsia mancina, con Castellini nel terzetto difensivo e Rapisarda esterno a destra.

Gli avversari dovrebbero scendere in campo con un 3-4-3. Fasolino tra i pali con Esempio, Cocetta e Maestrelli a completare il reparto. Saccani, Scaccabarozzi, Franco e Burgio al centrocampo. Giannone, Maniero e D'Auria nella zona avanzata.

La gara sarà diretta dall'arbitro Valerio Vogliacco della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ravera (Lodi) e Markiyan Voytyuk (Ancona). Quarto ufficiale, Dario Madonia di Palermo.

Le probabili formazioni di Catani-Turris

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Curado, Lorenzini, Castellini; Zammarini, Quaini, Zanellato; Chiricò, Bocic, Sarao.

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Esempio, Cocetta, Maestrelli; Saccani, Scaccabarozzi, Franco, Burgio; Giannone, Maniero, D'Auria.