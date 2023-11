Verso Cerignola-Catania, i convocati: fuori Ladinetti, Rizzo e Marsura

L'allenatore del Catania Michele Zeoli ha convocato ventuno calciatori per la sfida all’Audace Cerignola, in programma domenica con inizio alle ore 18.30 allo stadio “Domenico Monterisi” e valevole per la tredicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24. Tra gli indisponibili anche Ladinetti, a causa di un risentimento muscolare, e Rizzo, alle prese con il riacutizzarsi di una gonalgia: quest’ultimo dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad accertamenti diagnostici. Marsura in permesso per motivi familiari.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

4 Silvestri

5 Rapisarda

6 Zanellato

7 De Luca

8 Rocca

9 Sarao

11 Mazzotta

13 Bouah

16 Quaini

17 Dubickas

19 Deli

24 Bo?i?

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

95 Albertoni