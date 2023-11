Verso Giugliano-Catania, le probabili formazioni del match

Alle 16:15 Giugliano e Catania scenderanno in campo per la 15esima giornata del campionato di Serie C. Gara importante per i rossazzurri che cercano continuità di risultato dopo il successo della scorsa settimana con la Turris e soprattutto conferme dal punto di vista caratteriale. Cristiano Lucarelli sa bene che la vittoria è la medicina giusta per mettersi alle spalle una crisi d'identità che ha compromesso l'avvio di stagione della compagine etnea.

I catanesi troveranno di fronte un avversario ostico. I giocatori di Bertotto, reattivi e sempre pronti a stupire, tenteranno infatti di regalare una gioia al proprio pubblico e confermare la propria indole di ammazzagrandi. In porta è previsto l'impiego di Russo, insieme a lui giocheranno in difesa i compagni Di Dio, Berman, Caldore e Oyewale; a centrocampo De Rosa, Berardocco, Giorgione; tridente offensivo formato da Ciuferri, Salvemini e De Sena.

Lucarelli non può contare su Rizzo e Ladinetti. Bethers giocherà con il Giugliano e Livieri, tornato disponibile già settimana scorsa, sarà in campo nell’impegno infrasettimanale di Coppa Italia del 29 novembre. Dovrebbe essere confermata la coppia Silvestri-Curado al centro della difesa con i compagni Bouah e Castellini sugli esterni. In mediana Zammarini e Zanellato alle spalle del terzetto formato da Chiricò, Rocca e Marsusa, davanti giocherà bomber Di Carmine.

Il match sarà diretto da Dario Di Francesco della sezione A.I.A. di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli (Roma 2) e Francesco Collu (Oristano). Il quarto ufficiale è Michele Pasculli di Como.

Le probabili formazioni di Giugliano-Catania

Giugliano (4-3-3): Russo, Di Dio, Berman, Caldore, Oyewale; De Rosa, Berardocco, Giorgione; Ciuferri, Salvemini, De Sena. All. Bertotto.

Catania (4-2-3-1): Bethers; Bouah, Silvestri, Curado, Castellini; Zammarini, Zanellato, Chiricó, Rocca, Marsura; Di Carmine. All. Lucarelli.