Verso Juve Stabia-Catania, i convocati: tornano Dubickas e Rizzo

L'allenatore del Catania Luca Tabbiani ha convocato ventidue calciatori per la sfida alla Juve Stabia, in programma domani con inizio alle ore 14.00 allo stadio “Romeo Menti” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24. Tra gli indisponibili Rocca, che ha riportato un’elongazione muscolare.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

4 Silvestri

6 Zanellato

9 Sarao

10 Di Carmine

11 Mazzotta

12 Torrisi

13 Bouah

15 Privitera

16 Quaini

17 Dubickas

18 Rizzo

19 Deli

21 Ladinetti

26 Lorenzini

27 Castellini

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura

95 Albertoni