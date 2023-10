Verso Juve Stabia-Catania, Tabbiani: "Sfida diversa dalle altre, vogliamo fare bene"

Grande attesa per la super sfida di oggi tra Juve Stabia e Catania che si disputerà oggi pomeriggio in terra campana con inizio alle ore 14:00. Luca Tabbiani, tecnico dei rossazzurri, ha parlato della partita presentandone i contenuti.

"Ci aspetta una gara completamente diversa. La Juve Stabia lavora bene in entrambe le fasi. Non ha ancora subito reti in casa. Si tratta di un dato importante. La partita andrà affrontata con una prestazione di livello e la personalità giusta. La squadra stabiese è aggressiva, molto organizzata. È allenata parecchio bene. Noi dobbiamo essere fiduciosi per quello che stiamo facendo e per ciò che hanno già fatto vedere i ragazzi. Ogni match è diverso e difficile da preparare. Conta vincere il più possibile, fare filotti di vittorie ma pure la continuità di risultati e a volte anche un punto può essere utile. Tutti vogliono vincere. Dobbiamo poi accettare determinati verdetti e analizzare i risultati maturati".

Il momento del Catania. "Noi in queste prime giornate abbiamo creato tantissime occasioni o situazioni al di là dei pali, non ho voglia di parlare di sfortuna. Arriviamo spesso negli ultimi 30 metri. Se si pensa che bisogna creare 10-15 occasioni nitide a sfida però si deve guardare ad un’altra categoria. Quando riesci a costruirne 6-7 è un aspetto importante. Naturalmente poi è necessario concretizzare. Noi un po’ in tutte le partite, ad eccezione di Monopoli, abbiamo creato ma avremmo dovuto fare meglio all’atto conclusivo. Arriverà anche il momento in cui crei un’occasione e fai goal. Con il Latina avremmo dovuto muovere più velocemente la palla anche se i ritmi sono stati più lenti al cospetto di un avversario che non imprimeva grande ritmo. Siamo poi andati in confusione attaccando con frenesia, non era semplice trovare soluzioni e spazi al cospetto di un avversario chiuso. Le soluzioni si trovano tenendo pure in considerazione le caratteristiche dell’avversario, consapevoli che possediamo le qualità in avanti per spostare gli equilibri della gare".

Il supporto alla squadra. "Ognuno è libero di sostenere o criticare. Tutti preferirebbero lavorare con un sostegno maggiore però questa è una piazza esigente che vanta un gran numero di tifosi, tutto quindi è un po' più ampliato. Dobbiamo accettare che dopo Caserta e la vittoria con il Messina vivevamo una situazione d’oro. Nel post Latina sembrava fosse scoppiato un putiferio. Questo ambiente ti dà grandissime gioie e critiche. Io, i ragazzi e chi lavora attorno al Catania dobbiamo essere bravi a vivere sia la fase positiva che negativa. Le critiche non devono condizionarci e le stesso deve essere per le cose positive che verranno dette se dovessimo ottenere un risultato di un certo livello domenica. Dobbiamo restare equilibrati ed essere in grado di gestire gli umori della piazza".

Gli aspetti da migliorare. "Le prime giornate mi hanno detto che non siamo ancor dentro i 90 minuti sempre ordinati e organizzati. Dobbiamo migliorare questo aspetto, c’è la voglia di rendere felici noi stessi e i tifosi a tutti i costi. A volte questa voglia si tramuta in frenesia e nervosismo. Stiamo migliorando in tanti aspetti. La squadra inizia a crescere fisicamente. Io nel corso della settimana vedo grandissima energia nei ragazzi. Ci sono le potenzialità per fare. Serve vivere quotidianamente senza l’assillo di pensare a dove potremmo essere a fine anno. Sono sicuro che, migliorando alcuni aspetti tattici con e senza palla, siamo sulla strada giusta. Tutte le squadre seguono dei percorsi. Il Catania deve avere l’umiltà di capire che dobbiamo lavorare in un certo modo anche quando il pallone ce l’hanno gli avversari. Le sfide sono difficili per chiunque, così come lo sarà per noi e per la Juve Stabia domenica. I match sono molto equilibrati in questo campionato. Difficilmente trovi risultati con differenze di goal importanti. Stiamo sul pezzo non esaltandoci dopo una vittoria o senza deprimerci a seguito di un risultato diverso da questa. Viviamo le cose serenamente. La mia speranza è che i ragazzi si divertano a giocare domenica scendendo in campo con spensieratezza. Ci dispiace che i tifosi non potranno venire a seguirci a Castellammare di Stabia perché la bellezza del calcio è seganre ed esultare sotto la curva soprattutto è importante per noi che abbiamo numeri molto significativi di presenze sugli spalti sia in casa che fuori. L'empatia dobbiamo costruircela con i risultati. Nonostante non avremo tifosi al seguito sarebbe bello tornare a casa e magari esultare la settimana successiva con loro".

Velocità e intensità. "Sarà una gara di ritmo perchè entrambe le squadre cercano di aggredire. Si vedrà probabilmente una partita più intensa e con più capovolgimenti di fronte a Castellammare. Dovremo mettere intensità e giocare a ritmi alti. Verranno a prenderci con la palla. Noi dovremo essere veloci giocando un pò più in verticale. Magari il tema della stessa sfida può cambiare nell’arco dei 90 minuti. Dobbiamo cercare di capire i vari momenti e le varie gare che si svilupperanno dentro la partita. Mi auguro sia un confronto divertente dove entrambe cercheranno di rubare palla all’avversario. Dovremo pure essere bravi a ricompattarci dietro quando loro avranno la palla. Si parla di una partita bella da giocare. Dobbiamo avere la voglia di recuperare qualcosa che abbiamo lasciato per strada domenica facendo tornare il sereno nell’ambiente. Vedo la giusta energia nei ragazzi, un po’ come accaduto a seguito di Catania-Foggia".

Riflessioni su alcuni elementi della rosa. "Ladinetti è un giocatore importante e quando è stato impiegato ha fatto quello che doveva fare. Più o meno hanno giocato tutti finora. Tutti dobbiamo crescere, me compreso. Ladinetti è alla sua prima esperienza vera in una piazza di un certo livello. Deve abituarsi a giocare davanti a una certa pressione. Ha la stima mia e dei compagni. Sono sicuro che crescerà ma mi soddisfa quello che ha fatto finora. Sa giocare corto, è bravo nelle letture e ha fatto una buonissima partita contro il Messina e domenica ha cercato di dare una mano mettendo ordine perchè eravamo un po' più lunghi. Dubickas ieri si è un po’ allenato con noi. Oggi di più e domani farà la rifinitura e sarà a disposizione. È fermo da parecchio tempo. Vedremo come andrà la gara e se ci sarà bisogno di metterlo in campo. E poi lo prepariamo al meglio per la settimana successiva. Sta bene e anche Rizzo è rientrato facendo qualche allenamento in più. Piano, piano recuperiamo altri giocatori vedi Rapisarda, Chiarella, De Luca. Gli ultimi due non so se saranno disponibili per Castellammare. Forse Chiarella rientrerà la settimana prossima o l’altra ancora. Sicuramente avremo più frecce al nostro arco per affrontare il tour de force che ci aspetta. Zanellato da una ventina di giorni si allena con noi. Ha delle buonissime qualità, ci tornerà utile. È importante mettere benzina in questo momento. Sta crescendo, ancora non è al top della condizione. Tuttavia ha pure necessità di giocare e lo utilizzeremo sicuramente domenica. Abbiamo tanti centrocampisti a disposizione. Cerchiamo di abbinare chi ha più qualità nel palleggio e nell’interdizione. È necessario sempre mettere qualcosa di fresco a centrocampo. Bethers è un ragazzo che sta impressionando perchè molto giovane. Ricopre un ruolo molto delicato e di grande responsabilità, sta facendo veramente bene. È di ghiaccio, non ha paura di niente. È molto tranquillo e sereno. Siamo contenti che si stia ritagliando uno spazio importante nonostante la giovane età. Domenica ha fatto una parata molto importante che ci ha permesso di arrivare al pari. Deve mantenere la calma però sono tranquillo perchè è veramente un robot da questo punto di vista - dice sorridendo Tabbiani -. Se vogliamo far stare tranquilli i difensori dobbiamo aggredire con forza con centrocampisti e attaccanti altrimenti vanno in difficoltà. Allo stesso tempo è importante produrre una buona fase offensiva prestando attenzione alle ripartenze. La pressione in avanti la facciamo bene, anche la costruzione, discretamente arriviamo negli ultimi metri. Dobbiamo crescere parecchio come squadra, come collettivo, restando in partita per 90’ e sfruttando le grandissime qualità tecniche di giocatori che possono risolvere in ogni momento il match".