Verso Paternò-Catania, i convocati: un'assenza pesante per Ferraro

Paternò e Catania si avvicinano a rapide falcate all'incontro di domani pomeriggio del "Falcone e Borsellino" (fischio d'inizio alle ore 15). Un match particolarmente insidioso per la capolista - che vuole confermare però il primato e, se possibile, far crescere i punti di vantaggio sulle inseguitrici - visto il momento vissuto dai padroni di casa guidati da Peppe Pagana in panchina, reduci da una prestigiosa vittoria a domicilio in casa della Vibonese e dal ritorno alla presidenza del club di Ivan Mazzamuto dopo soli pochi mesi dall'addio al termine della passata stagione. Nella compagine catanese si registra una pesante assenza per infortunio.

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventuno calciatori per la sfida al Paternò, in programma domani alle 15.00 allo stadio "Falcone-Borsellino" e valevole per l’ottava giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Tra gli indisponibili anche Bethers, a seguito di un infortunio riportato in allenamento.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

13 Ferrara

14 Bani

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

32 Giovinco

33 Buffa

79 Jefferson

99 Sarao