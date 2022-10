Verso Paternò-Catania, reclamo contro decisione di giocare a porte chiuse e in campo neutro

Non cennano a placarsi le polemiche dopo la notizia della disputa del match Paternò-Catania, in programma domenica alle 15 valido per l'ottava giornata del campionato di Serie D Girone I, in campo neutro e a porte chiuse. I biglietti a disposizione della tifoseria ospite erano terminati in un batter d'occhio ma la notizia della LND che ha stabilito, dati i fatti accaduti nell'ultima gara dei paternesi in casa contro il Licata, la chiusura dello stadio "Falcone e Borsellino" per un turno ha smorzato l'entusiasmo della gente. Il Paternò dovrà disputare anche la sfida successiva (in casa) tra le mura amiche a porte chiuse ma potrà tornare sul proprio campo. Per il club scatta pure una sanzione pecuniaria di 3.500 euro. La società paternese, nella persona del rappresentante legale Nicola Platania esperto in diritto sportivo e diritto societario, sta presentando un apposito reclamo alla Giustizia Sportiva avverso alla decisione. “Le sanzioni che sono state imposte al Paternò Calcio dal Giudice sportivo lo scorso 16 ottobre sono sproporzionate rispetto a quanto avvenuto nella partita tra il Paternò ed il Licata - afferma Platania -; oggi stesso presenteremo ufficialmente reclamo, confidando che la Corte Sportiva di Appello Nazionale possa annullare un provvedimento così abnorme del Giudice Sportivo che non ha nemmeno potuto motivare appieno, con elementi probatori. Di certo, per il calcio siciliano, qualora il match tra il Catania Calcio ed Paternò Calcio si dovesse disputare a porte chiuse sarebbe una festa dello sport mancata".