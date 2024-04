Verso Sorrento-Catania, ecco le formazioni dell'atteso match

Tutto pronto per il match tra Sorrento e Catania, una sfida molto attesa tra le fila etnee per provare a chiudere definitivamente la pratica salvezza. Penultimo turno di una regular season da dimenticare per quanto concerne il girone C di Serie C, ma Zeoli e i suoi ragazzi vogliono dare una risposta sul campo, anche alle polemiche degli ultimi giorni che hanno visto parlare molto dei rapporti interni allo spogliatoio catanese.

L'allenatore rossazzurro sceglie il 3-5-2, dispone di Zammarini dal primo minuto e opta per il tandem Marsura-Di Carmine davanti. Per il resto tante conferme, come molte restano le indisponibilità a centrocampo.

Le formazioni ufficiali della partita

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Di Somma, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Vitale; Kolaj, Ravasio, Riccardi. A disp.: D’Aniello, Albertazzi, Di Somma, La Monica, Morichelli, Colombini, Bonavolontà, Sorrentino, Scala, Badje, Martignago, Palella. All.: Maiuri

CATANIA (3-5-2): Albertoni; Monaco, Kontek, Celli; Castellini, Zammarini, Quaini, Welbeck, Cicerelli; Marsura, Di Carmine. A disp.: Donato, Patalano, Curado, Haveri, Ndoj, Forti, Chiarella, Cianci, Chiricò, Costantino. All.: Zeoli

Durante la rifinitura risentimento per Furlan che viene pertanto sostituito da Albertoni.