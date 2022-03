Il Catania continua a vincere: prova di maturità contro la Vibonese

Girone C

Squadra in casa Vibonese

Il Catania vince e continua a farlo anche senza Moro. Una partita gestita bene dai rossazzurri dopo essersi messa in discesa con il vantaggio arrivato nei minuti iniziali in casa della Vibonese fanalino di coda del torneo. Match interpretato da squadra matura, unico neo e ingenuità, l'espulsione rimediata da Sipos. L'attaccante ha trovato la via del gol, ma ha macchiato la sua buona prestazione. Salterà la prossima gara.

Per gli uomini di Baldini un gol per tempo e seconda vittoria consecutiva. Sipos sblocca la gara e la squadra di casa resta in 10 uomini nel finale del primo tempo. L'espulsione del centravanti dei rossazzurri ristabilisce la parità numerica e nel finale di gara succede così di tutto. Prima la rete di Biondi, poi il gol siglato dalla Vibonese.

TABELLINO VIBONESE-CATANIA 1-2 (Sipos 2', 79' Biondi, Mahrous 94')

VIBONESE (4-4-2): Mengoni; Corsi, Polidori, Suagher, Mahrous; Grillo (dal 15' st Golfo), Basso (dal 1' st Bellini), Zibert (dal 23' st Cattaneo), Blaze (dal 1' st Carosso); Spina (dal 10' st Gelonese), La Ragione

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto (dal 24' st Zanchi); Rosaia (dal 24' st Cataldi), Provenzano (dal 37' st Ropolo), Greco; Simonetti (dal 18' st Biondi) Sipos, Russini (dal 37' st Izco)

ARBITRO: Claudio Panettella di Gallarate