Vibonese-Catania, probabili formazioni: Moro ancora out, ampia scelta a centrocampo

Ancora attesa, l'ennessima, dopo il prolungamento dell'esercizio provvisorio da parte del Tribunale che ha dato vita al terzo bando per la cessione del ramo d'azienda sportivo del club. La squadra rossazzurra va nuiovamente in campo quindi e lo fa in trasferta, contro il fanalino di coda Vibonese. Baldini ha pochi dubbi in difesa, reparto al completo: pronti a scendere in campo dal primo minuto Albertini, Lorenzini, Monteagudo, Pinto. A centrocampo problemi di abbondanza per il tecnico di Massa. Cataldi pronto ad andatre in regia, coadiuvato da Greco e Rosaia, Simonetti cerca pure spazio.

In attacco ancora assente Moro, sarà Sipos a guidare il fronte offensivo della squadra. Ai suoi lati agiranno Biondi e Russini, pronto Russotto a dare il suo contributo alla causa, dando imprevedibilità alla squadra.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA

Catania 4-3-3: Sala, Albertini, Lorenzini, Monteagudo, Pinto, Rosaia, Cataldi, Greco, Biondi, Sipos, Russini