Virtus Francavilla-Catania, probabili formazioni: Piccolo out, Moro la certezza

Il Catania in piena baraonda extracampo con la scadenza degli stipendi alle porte e il botta e risposta tra Sigi e Maugeri. La squadra di Baldini in campo ha consegnato due gioie al pubblico rossazzurro, conquistando 6 punti contro Picerno e Juve Stabia e proverà adesso a trovare continuità anche nella trasferta contro la Virtus Francavilla. Squadra brindisina collaudata con il solito 3-5-2 nonostante il cambio alla guida tecnica, ma priva di alcune pedine importanti in mezzo al campo e con l'assenza di Maiorino in attacco. Recuperato invece a pieno regime l'attaccante Perez.

Il Catania dovrà fare a meno di Piccolo, per lui intervento in artroscopia, e circa un mese di stop previsto. Out anche Pinto per infortunio. Torna invece Calapai dalla squalifica. In mezzo al campo possibile nuova chance per Cataldi in ballottaggio con Maldonado. Greco agirà da mezzala. Ceccarelli ha recuperato dall'infortunio e agirà sull'out di destra.

PROBABILE FORMAZIONE VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA

Catania 4-3-3: Sala, Calapai, Monteagudo, Ercolani, Albertini (Ropolo), Greco, Cataldi (Maldonado), Greco, Russini, Moro, Ceccarelli