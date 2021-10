Virtus Francavilla-Catania, le pagelle: Moro non si ferma più, Monteagudo in difficoltà

Ecco le pagelle di Virtus-Francavilla-Catania. Le reti di Delvino e Moro, dal dischetto, fissano il punteggio sull'1-1.

Virtus Francavilla(3-5-2): Nobile, Idda, Miceli, Delvino; Pierno, Tchetchua, Prezioso (62' Toscano), Carella (Ventola 69'), Ingrosso; Perez, Enyan

Catania (4-3-3): Sala 7, Calapai 6, Claiton 6, Monteagudo 5,5, Ropolo 5,5, Greco 5,5 (Provenzano 6 70'), Maldonado 6, Rosaia 6, Ceccarelli 5,5 (Biondi 5,5 70'), Moro 6,5, Russini 6 (57' Russotto 5,5).

MiglioriToday. Moro. Ancora in gol, stavolta dal dischetto. Ancora incisivo su tutto il fronte d'attacco. Sono 7 adesso le marcature e diventano pesanti in termini di punti in classifica. L'arma in più in casa rossazzurra.

Rosaia. Polmoni e tanta corsa per i compagni. Lavora bene in doppia fase in mezzo al campo e sforna una prova positiva.

Sala. Intervento decisivo su Perez nei primi 45 minuti. Tiene a galla il match.

PeggioriToday. Monteagudo. Poco preciso in fase difensiva e marcatura. Da rivedere.