Serie D, Catania avanti col minimo sforzo: De Luca e Russotto stendono il Castrovillari

Il Catania, nel giorno in cui alle falde dell'Etna si celebra Sant'Agata, si regala un'altra vittoria - la sesta consecutiva - superando il Castrovillari per 0-2 in una gara gestita da vera corazzata, col minimo sforzo. Ai rossazzurri bastano le reti di Giuseppe De Luca, segnata al 39' del primo tempo su assist di Marco Chiarella, di Andrea Russotto e una difesa insuperabile. Gara condizionata dal grande freddo che si è registrato allo stadio "Mimmo Rende". A lungo il confronto è stato equilibrato, con poche sortite offensive su entrambi i fronti. Per i padroni di casa, allenati da mister Tommaso Napoli, è Brignola a mettere in difficoltà la difesa della capolista: il suo colpo di testa su calcio piazzato finisce di poco alto sopra la traversa. Gli etnei, come detto, spezzano l'inerzia della partita al tramonto della prima frazione. Verticalizzazione di Chiarella al limite dell'area per De Luca che, comprendendo le intenzioni del compagno, brucia i difensori e, prima di perdere l'equilibrio e cadere, riesce a spedire il pallone in fondo al sacco. Colpevole il pacchetto arretrato del Castrovillari nella circostanza. Nella ripresa i temi tattici non cambiano ma l'episodio che cambia la gara è la doppia ammonizione - al 60' - di Romanelli che lascia i calabresi in 10. Un minuto dopo ghiotta chance sui piedi di Sarao che sugli sviluppi di una punizione raccoglie palla e col sinistro la scarica direttamente sul palo alla destra di Latella. La classica girandola delle sostituzioni alimenta la forza del Catania, tra le cui fila - pure in panchina - si trovano soluzioni di prim'ordine per ogni reparto. Di occasioni da goal, ancora, non se ne vedono comunque molte e col passare dei minuti ad essere premiata in casa rossazzurra è la capacità di gestire il risultato e giocare senza forzare la mano, cercando pure qualche spunto per chiudere i giochi. Troppo timida la squadra di mister Napoli che pur tentando non riesce a creare presupposti pericolosi. Jefferson reclama un rigore per un presunto fallo subito non ravvisato invece dall'arbitro. Il gioco delle due squadre, forse anche con la complicità delle basse temperature, non c'è. Finale però tutto di marca catanese a cui bastano poche fiammate per segnare ancora. Un'azione tambureggiante con De Respinis protagonista e il suo tiro deviato dal palo porta al raddoppio di Russotto che scarica in rete in tap-in il goal della sicurezza del risultato positivo per i suoi. Al Catania il punteggio va bene per allungare la striscia di vittorie consecutive e avvicinarsi sempre di più al raggiungimento dell'obiettivo dichiarato della promozione in Serie C.

CASTROVILLARI-CATANIA 0-2 39’ De Luca, 89' An. Russotto

CASTROVILLARI (3-5-2): Latella 5.5; Filomia 5.5 (dal 68' Russi 6), Mirabelli 5.5, Romanelli 4.5; Dibari 5.5, Cosenza 6, Asllani 6, Scandurra 6 (dal minuto 85' Bonofiglio sv), Brignola 5.5 (dal 77' Cervillera sv); Dorato 5.5 (dal minuto 81' La Ragione sv), Longo 6 (dal 57' Janneh 6). A disp.: Caruso, Nembot, Pittari, Santangelo. All.: Napoli 6

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Boccia 6.5, Somma 6.5, Lorenzini 6.5, Castellini 7 (dal 94' Pedicone sv); Rizzo 6.5, Lodi 6 (dal 52' Palermo 6), Vitale 6.5; Chiarella 7.5 (dal 62' De Respinis 6), Sarao 6 (dal 65' Jefferson 6), De Luca 7.5 (dal 74' An. Russotto 7). A disp.: Groaz, Di Grazia, Forchignone, Giovinco. All.: Ferraro 7.5

ARBITRO: Mattia Drigo (Portogruaro)

Assistenti: Francesco Festa (Barletta) e Gianmarco Spagnolo (Lecce)

Ammoniti: Sarao, Romanelli, mister Napoli

Note:

Espulso Romanelli al 60' per doppia ammonizione

Recupero 1’-4’ Angoli 0-5