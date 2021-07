Calciomercato Catania: Ceccarelli il nuovo colpo in attacco

Nuovo esterno d'attacco alla corte di Baldini. Il mancino Tommaso Ceccarelli arriva al Catania e firma un biennale fino al 30 giugno 2023. Cresciuto calcisticamente nella Primavera della Lazio, con la quale ha realizzato ben 34 reti in 65 gare nell'arco di tre stagioni, l'esterno offensivo ha esordito in ambito professionistico nel 2012, in B, con la Juve Stabia e la Virtus Lanciano.

Nell'ultima stagione, l'atleta romano ha indossato la maglia della Feralpisalò in Serie C, firmando 7 reti ed altrettanti assist in 42 partite tra campionato e playoff. Con la società lombarda, l'attaccante ha vissuto tre annate; in terza serie, ha sommato esperienze anche con il Monza, la Lupa Roma, L'Aquila e il Prato: con la squadra toscana, nel 2017/18, ha siglato 12 gol, miglior bottino personale nel singolo torneo.

Ceccarelli ha rilasciato le prime parole da neo rossazzurro: "Le mie sensazioni sono molto positive, giovedì arriverò a Catania con tanto entusiasmo: è una grande piazza con una storia notevole, la città è importante e bellissima, giocherò in uno stadio noto in tutta Italia per il calore garantito da migliaia di sostenitori appassionati. A 29 anni cercavo un'esperienza calcistica così intensa. Non posso fare a meno di correre con il pensiero al momento in cui il "Massimino" sarà aperto al pubblico e potrò scendere in campo per mostrare le mie qualità e lottare con i miei compagni. Considerando il mio modo di giocare, entrare in sintonia con i tifosi che apprezzano la giocata è veramente un aspetto prezioso. Il direttore Pellegrino e mister Baldini, al telefono, mi hanno trasmesso una grande carica: sono pronto e non vedo l'ora di sostenere il primo allenamento".