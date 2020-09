Calciomercato Catania, Claiton dos Santos Machado acquisto in difesa

Claiton dos Santos Machado è un nuovo difensore del Calcio Catania. Nato a Santa Helena de Goiás, in Brasile, il 7 settembre 1984, il centrale è giunto in Italia nel 2000 e completata la crescita calcistica dapprima nel Bologna, con l'esordio in Serie A nel 2001, e successivamente nel Milan, con una presenza nel corso della Coppa Italia 2002/03 infine vinta dai rossoneri, il difensore ha sommato le prime esperienze in C con il Prato e con il Lecco.

In seguito, ha indossato la maglia del Varese, contribuendo alla doppia promozione consecutiva dei lombardi dalla Seconda Divisione alla B nel biennio 2008/2010 e giungendo alla semifinale playoff tra i cadetti nel 2011. Dopo due annate in seconda serie a Bari, nel 2013/14 la felice parentesi in A con il Chievo, caratterizzata dalla salvezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal 2014 al 2017, il centrale sudamericano è stato tra i protagonisti delle pagine più belle della storia del Crotone, conquistando la prima promozione della squadra calabrese nell'Olimpo del calcio italiano e una meritata permanenza nel massimo campionato. Nelle ultime tre stagioni, con la Cremonese, il neo-rossazzurro ha disputato 81 partite e realizzato 9 gol tra Serie B e Coppa Italia. Claiton, che ha sommato fin qui quasi 400 gare in ambito professionistico, ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al club di via Magenta fino al 30 giugno 2022.