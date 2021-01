Calciomercato Catania, Di Piazza torna ai piedi dell'Etna: saluta Mazzarani

Giorni finali di caciomercato. Il Catania lavora in uscita e di conseguenza in entrata, dovendo incastrare tutti i tasselli e dovendo operare in maniera oculata a livello economico. Prima saluta Mazzarani, promesso sposo del Livorno e che oggi ufficializza il matrimonio dopo che la società toscana ha risolto il problema relativo alla fideiussione. Chi invece torna a vestire la casacca rossazzurra è Matteo Di Piazza. Il giocatore dopo la parentesi al Catanzaro andrà a completare il reparto offensivo a disposizione di mister Raffaele. Arriva in prestito ai piedi dell'Etna.

Intanto nelle prossime ore potrebbe arrivare l'addio di Pecorino, vicinissimo a vestire la maglia della Juventus. Destino incerto anche per Biondi, con i due giocatori della cantera rossazzurra entrambi in procinto di lasciare Catania. Cessioni che potrebbero aprire spiragli per nuovi innesti in entrata. Priorità a centrocampo dove è annunciato un acquisto che potrebbe rispondere all'identikit di Zuculini.